شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم The Super Mario Bros. Movie تتخطى مليار و250 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم The Super Mario Bros. Movie حاجز مليار و250 مليون دولار من شباك التذاكر بدور السينما العالمية، ليصبح أحد أبرز الإنتاجات السينمائية ربحا هذا العام.

فيلم The Super Mario Bros. Movie من إنتاج شركة Universal و Illumination و Nintendo وظل فى العمل منذ عقود، ويرجع جزء من التأخير إلى تردد Nintendo فى العودة إلى عالم سوبر ماريو الشهير، على الشاشة بعد أن فشلت تجربة عام 1993 بطريقة مذهلة وتم الاستهزاء به باعتباره أحد أسوأ الأفلام التى تم إنتاجها على الإطلاق، وفقا لموقع variety.

ويؤدي كريس برات، صوت السباك الإيطالي، صاحب الشنب، أما جاك بلاك فيؤدي دور الشرير بوزر نافث النار.

كذلك أصبح فيلم " The Super Mario Bros. Movie" هوأكبر تعديل لألعاب الفيديو فى التاريخ، ويتصدر إجمالى مبيعات "Warcraft" و "Pokémon: Detective Pikachu".