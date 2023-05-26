شكرا لقرائتكم خبر عن محمد كريم على السجادة الحمراء لمهرجان كان لحضور عرض il sole dell'avvenire والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت السجادة الحمراء لعرض فيلم "il sole dell'avvenire" في مهرجان كان السنيمائي في دورته الـ 76، حضور النجم المصري محمد كريم لمتابعة عرض الفيلم بالإضافة لمشاركته في سوق مهرجان كان السينمائي والذي يعد واحد من أهم الأسواق في العالم، حيث يتابع محمد كريم فيلمه الجديد في هوليوود والذي يعلن عن تفاصيله قريبا.

آخر أعمال محمد كريم في السينما العالمية كان فيلم A Day to Die والذي حرص نجومه، ليون ريبونسون وبروك باتلر، والمخرج ويز ميللر على الحضور لمصر بصحبة الفنان محمد كريم والترويج للسياحة المصرية من خلال زيارتهم لخان الخليلي والحسين والأهرامات.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم أقامت عرضا خاصا للفيلم في لوس أنجلوس بحضور أبطاله وهو بطولة النجوم محمد كريم بروس ويليز، وشهد العرض حضور السفير أحمد شاهين سفير وقنصل عام جمهورية مصر العربية في لوس انجلوس وبروك باتلر وليون رابينس وكفين ديلين وفرانك جريلو ومخرج الفيلم ويز ميلر وعدد من منتجيي هوليوود.

فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكى Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace..

الفيلم ثانى بطولة للنجم محمد كريم فى هوليوود وقد سبق أن قدم فيلمه "il sole dell'avvenire"، الذى يتشارك بطولته مع النجم العالمى نيكولاس كيدج، والذى حقق نجاحا كبيرا فى دور العرض السينمائى عالميا، وهو العمل الذى تدور أحداثه حول عضو سابق فى إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضاءه 19عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذى يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.