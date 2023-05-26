شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تتعاون مع إيس سبايس في نسخة جديدة من Midnights والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المطربة تايلور سويفت عن إصدار جديد من ألبومها Midnights بعنوان Midnights: Til Dawn، والذي سيضم أغنية مع المغنية إيزيس جاستون المعروفة بـ إيس سبايس كضيف لها على إصدار جديد من Karma .

وقالت تايلور سويفت عبر حسابها بموقع تويتر: "يسعدني جدًا أن أقول إن أغنية Karma التي تتميز بأداءإيس سبايس المذهلة ستخرج ليلة الغد جزءا من ألبوم Midnights الجديد Til Dawn Edition .

وأضافت سويفت: أنا من أشد المعجبين بهذه الفنانة الرائعة وبعد التعرف عليها يمكنني أن أؤكد إنها الشخص الذي يجب مشاهدته.





حادث غريب في حفل تايلور سويفت

يشار إلى النجمة العالمية تايلور سويفت، مرت بحادث غريب إذ لفتت النظر لها بعد صراخها على المسرح أثناء حفلها الأخير، وذلك بسبب ما فعله أحد أفراد الأمن، فحسب ما نشره موقع independent اضطرت سويفت للتوقف عن الغناء أكثر من مرة خلال حفل أحيته ضمن جولتها العالمية Eras، لتصرخ على أحد أفراد الأمن وتنهاه عن مضايقة الجمهور.

وارتفع صوت مغنية البوب (33 عاما)، فى وجه الحارس، الذى شوهد في لقطة جديدة وهو يلوح بيديه لمتفرجة شابة متحمسة، بينما كانت تغني أغنية Bad Blood في ملعب لينكون فاينانشال فيلد، الواقع في جنوب مدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بنسلفانيا.

أدرك الجمهور أن نوبة الغضب التي انتابت تايلور أثناء غنائها كانت بسبب تصرفات الحارس وطريقة تعامله مع إحدى المتفرجات، وقد نجح بعض الأشخاص الذين دققوا باللقطات المصورة التى أظهرت الواقعة في تحديد اللحظة التى أدت إلى تدخل تايلور.