شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم فرقة أوبرا الإسكندرية تقدم حفلاً غنائيًا على مسرح الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي اليوم الجمعة الموافق 26 مايوحفلاً بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وذلك فى الثامنة والنصف مساء على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال زمن الفن الجميل منها موسيقي شروق، من حبي فيك يا جاري، عندك بحرية، طاير يا هوا، يمكن علي باله حبيبي، سهر الليالي، فاتت جنبنا، داري العيون، كنت فين وأنا فين، الطير المسافر، وحياتك يا حبيبي، موعود.. أداء ياسمين إبراهيم، أحمد رجب، ندي غالب، ياسر سعيد، مصطفي سعد، هبة إسماعيل، محمد متولي، محمد الخولي.

يذكر أن الفرقة تأسست عام 2004 وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى نفس العام ، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت فى العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة .