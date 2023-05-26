شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال: أغنيتى الجديدة "بيبى" لا تحتوى على ألفاظ خارجة أو كلمات مسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد المطرب عمر كمال أن أغنيته الجديدة " بيبى " التي يشارك فيها الغناء مع المطربة اللبنانية سارة الزكريا لا تحتوى على أى ألفاظ خارج مثلما أشيع

وقال فى تصريح لليوم السابع " ملتزم أمام الجمهور ونقابة الموسيقيين بالحفاظ على الذوق العام، حتى وإن كانت المطربة اللبنانية جريئة في أغانيها لكنها ملتزمة معي"، وتابع عمر كمال قائلا "يا ريت اللى بيطلق تلك الشائعات أو الذى يكتب تلك الادعاءات الكاذبة التأكد.

ويطرح المطرب عمر كمال الديو الأسبوع المقبل والأغنية من توزيع إسلام شيبسى، وصور كمال وسارة الأغنية على طريقة الفيديو كليب فى منطقة شبرامنت.

وانتهى عمر كمال أيضًا من تسجل أغنية جديدة يقدمها ديو مع المطرب عبد الباسط حمودة، ويتعاون فيها الثنائى لأول مرة مع الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم، ومن المقرر تصويرها فيديو فيديو كليب خلال الأيام المقبلة لعرضها بعد الانتهاء من المونتاج.