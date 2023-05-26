شكرا لقرائتكم خبر عن تامر هجرس يكشف عن أسباب مرضه فى برنامج واحد من الناس الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى فى حلقة فنية خاصة من برنامجه واحد من الناس على شاشة قناة الحياة في العاشرة مساء الأحد المقبل، الفنان تامر هجرس، الذى يكشف العديد من الأسرار عن محنة مرضه وإجرائه لعملية جراحية فى العمود الفقرى وحقيقة إصابته بالشلل، وكواليس لقائه مع العالمى عمر الشريف، كما يكشف العديد من الأسرار عن حياته الأسرية.

يذكر أن تامر هجرس يشارك فى بطولة فيلم "شوجر دادى" الذى انطلق فى دور العرض أمس الأربعاء، والعمل تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، حمدي الميرغني، بيومى فؤاد، مى الغيطى، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب، تامر هجرس وجوهرة عدد آخر من الفنانين، ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

وكان آخر أعمال تامر هجر فى الدراما، مسلسل "أحلام سعيدة" فى شهر رمضان 2022، بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.