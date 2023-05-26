شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا: كنت خايفة من مشاهد مريم بنتي واتطمنت لما شبهوها بماجدة زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة روجينا عن كواليس مشاركة ابنتها مريم في مسلسل "ستهم" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، مشيرة أنها كانت خائفة عليها لأن الدور صعب للغاية، ولكنه ارتاحت بعد تشبيهها بعمتها ماجدة زكي.

وقالت روجينا خلال ندوتها في الخليج 365: "مريم بعد ما خلصت ثانوية عامة، حاولنا نقنعها تدخل أكاديمية الفنون، لكنها رفضت بعد ما باباها مبقاش موجود، ودخلت جامعة أمريكية قسم تمثيل ومسرح، هي شاطرة في دراستها جدا"، متابعة أن ترشيحها للدور جاء عن طريق المخرج رؤوف عبد العزيز الذي أسند إليها دور "بوسي" وهي إحدى فتيات الشوارع.

وأضافت روجينا أنها كانت خائفة للغاية عليها بسبب صعوبة الدور فهو بعيد كليا عنها، موضحة: "قلقانة لأن الدور صعب يتصدق أو لا، كان ضغط كبير عليا، فكنت وقت التصوير بحاول أذاكر معاها وأوجهها، وفرحت لما شبهوها بعمتها ماجدة زكي واطمنت".

بينما قال المخرج رؤوف عبد العزيز إن روجينا خلال الفترة الأولى من التصوير لم تعرف أن تفصل بين كونها والدة مريم، وبين الشخصية، فكانت توجهها طول الوقت، وكانت ترى المشاهد والدور كروجينا، ومريم كانت ترفض ذلك، قائلا: "قولتلها سيبيها تعمل اللي هي عايزاه، ركزي انت في اللي يخصك وسيبيها، وكانت روجينا بتخرج من شخصية ستهم وتديها أداء، وفضلنا كتير عشان نسيطر على روجينا".