شكرا لقرائتكم خبر عن محطات فنية بمشوار الفنانة فايزة كمال.. فى ذكرى رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى رحيل الفنانة فايزة كمال، حيث رحلت عن عالمنا فى 26 مايو 2014 وذلك بعد مسيرة فنية بين السينما والدراما واشتهرت في فترة التسعينات كواحدة من جميلات الدراما التليفزيونية.

ولدت الفنانة الراحلة فايزة كمال في 31 ديسمبر من عام 1960 وليس فى شهر سبتمبر عملت فى أكثر من دور صغير فى بدايتها قبل أن يتم ترشيحها من قبل الفنان الكبير سعد أردش للمشاركة في مسلسل بعنوان "العدل والتفاح" أمام الفنانة مديحة كامل.

وبعدها انطلقت وشاركت في العديد المسلسلات أبرزها "المال والبنون" الجزء الأول والذي يعد العمل الأبرز لها، كما شاركت في "الامام الغزالى"، "أم الصابرين"، "ملكة في المفنى"، "الإمام الشافعي"، "نافذة على العالم"، "أبو حنيفة النعمان"، "عصر الأئمة"، "حافة الهاوية"، "رأفت الهجان"، "سبعه وجوة للحقيقة"، "الامام الترمذي"

وفى السينما شاركت في أفلام، "جدعان الحلمية"، "فاطمة بنت المعلمة توحة"، "وزير في الجبس"، "نوع آخر من الجنون"، "لحظة خطر"، "قسمة ونصيب"، "فردوس"، "الطقم المدهب"، "أحلام مشروعة"، "ضحية حب"، "قبل الوصول لسن الانتحار"، "بنات حارتنا"، "مدام شلاطة"، "كل شيء قبل أن ينتهي العمر"، "تحت السطح الهادي"، "آباء وأبناء"، "الطائرة المفقودة"، "الحب في غرفة الإنعاش" وغيرها من الأفلام.

وقدمت آخر أعمالها مسلسل "الإمام الغزالي" عام 2012، والذي شاركت في بطولته إلى جانب محمد رياض وميرنا وليد وطارق دسوقى.