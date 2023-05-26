شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا لـ ”الخليج 365”: بكيت وانهرت بعد حلاقة شعرى فى مسلسل "ستهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة روجينا كواليس ظهورها بدون شعر خلال أحد مشاهد مسلسل "ستهم" الذي عرض في السباق الرمضاني السابق، مشيرة أنها بالفعل قامت بحلاقة شعرها بالكامل من أجل المسلسل على الرغم من الألم الجسدي والنفسي الذي شعرت به وقتها.

وقالت روجينا خلال ندوة تكريمها في الخليج 365 إنه كان هناك نقاشات كثيرة بينها وبين مخرج العمل رؤوف عبد العزيز، والكاتب ناصر عبد الرحمن من أجل حلاقة شعرها، متابعة: " أستاذ ناصر كان كاتب إن لما جوزها يموت هترتدي جلبيته وتتخفى في ثوب الرجال من أول حلقة، أو الحزن الأقسى والأكبر هو لما ابنها يموت هتشيل شعرها وتتعامل إنها راجل، لأن مع موت ابنها ماتت أنوثتها".

وأشارت أنها أخذت الكثير من الوقت لأخذ قرار حلاقة شعرها، وبعد حديثها مع زوجها الفنان أشرف زكي أخبرها: "احلقيه وايه يعني، لأنك بتعملي شخصية صعبة وهتبقى علامة في تاريخك، ولو مطلعش ابقى البسي باروكة".

كما ذكرت روجينا أنها عانت بشدة من الألم بعد حلاقة شعرها بجانب معاناتها النفسية، موضحة: "عنيت معاناة بشعة من الألم لأني حلقت شعري ورشيته سبيرتو، عشان لون الشمس، ودي أبشع حاجة عملتها في حياتي، مبصتش وهم بيحلقوا بس انصدمت في الآخر لما لقيت شعري كله محلوق، وفضلت أعيط وقفلت على نفسي، وحسيت بألم شديد، وفكرت في الستات اللي بتعمل كدا، أد إيه بتبقى في معاناة نفسية صعبة".



روجينا

واستكملت حديثها أن المخرج رؤوف عبد العزيز طلب منها حلاقة شعرها من جديد لإضافة أحد المشاهد التي رآها الكاتب ناصر عبد الرحمن مناسبة بعد رؤيته للمونتاج، موضحة أنها رفضت ذلك، وقامت بتركيب "باروكة"، ولكنها استغرقت 5 ساعات يوميا لتركيبها.