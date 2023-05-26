شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "يوم 13" يحصد أمس 389 ألفا و276 جنيها فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم "يوم 13" بطولة أحمد داود قائمة الإيرادات اليومية، وحصد أمس الخميس إيرادات بلغت 389 ألفا و276 جنيها فى دور العرض السينمائية المختلفة.

أحداث فيلم "يوم 13"

وتدور أحداث فيلم يوم 13 فى إطار من الرعب والتشويق، حول عز الدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويعلم أن القصر مسكون، فيقرر العيش به قبل بيعه، لتقع العديد من الأحداث التشويقية التي تجمعه بأبطال العمل، حتى يكتشف حقيقة ما حدث في الماضي، وهو أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية 3D.

ويشارك في بطولة الفيلم، دينا الشربيني ، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.



فيلم يوم 13

وحول أسباب النجاح الكبير الذي حققه الفيلم خلال الفترة الماضية، يقول أحمد داود لـ"الخليج 365": احترمنا عقل الجمهور، الذى عندما ذهب إلى السينما وجدا فيلمًا جيدًا أخلص فيها أبطاله بشدة.

وأضاف أحمد داود: تحمس الجمهور لرؤية العمل لأنه أول فيلم روائي مصري طويل يصدر بتقنية 3D، ويندرج تحت تصنيف أعمال التشويق والإثارة وليس رعبًا بشكل دقيق، والجمهور بشكل عام يذهب إلى الأفلام الجيدة، ولا صحة لمقولات "هذا ليس ذوق الجمهور"، أو "ذلك العمل لا يصلح للعرض في مواسم الأعياد"، ذلك ليس صحيحًا على الإطلاق والحكم في النهاية يتعلق بجودة العمل.

كما ذكر: من أسباب النجاح أيضا أن جهة الإنتاج حرصت على توفير كل الإمكانيات للفيلم من كل النواحي، ولا يوجد دور في الفيلم حتى لو كان صغيرا إلا يجسده نجم له وزنه، كما أن عناصر الفيلم كلها متميزة سواء في الديكور أو الموسيقى التصويرية والإخراج وغيرها.