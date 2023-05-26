شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى فى ندوة الخليج 365: أحرص على تقديم أعمال تعيش مع الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج محمد سامى خلال ندوته الفنية في ”الخليج 365”، أنى أرى كل الفئات في المجتمع، وهناك ناس مختلفين على سبيل المثال جلست مع مختلف الناس سواء الشعبيين أو الأغنياء، ولكنى أميل أكثر إلى إلتفاف الأسرة والبساطة والحب، ولذلك دائماً ابحث عن تقديم أعمال عن الناس وعن معاناتهم ومغمراتها وبيوتهم البسيطة وخلافه.

وكان مسلسل آدم هو أول أعمالى كان يحكى عن آدم عبد الحى عامل الدليفرى، ثم وصلت المرحلة إلى أن الغزو التركى وصل إلى المجتمع العربى ولذلك قدمت مسلسل "مع سبق الإصرار" هي تجربة مميزة وكان همى الأول هو البحث عن اتجاه الناس للمسلسلات التركية، ولذلك قررت أن أقدم عملا الناس تتفسح فيه تشوف شكل وبيوت وناس وملابس وهكذا علشان الناس تشوف الشكل الحلو فيه والحمد لله نجحت .

وأضاف سامى، أنه يحب أن يدخل البيوت في كل عمل يقدمه، مشيراً إلى أن أعماله تعيش مع الناس للغاية، وهو ما احرص عليه دائماً وهو "كيف تتفاعل مع الناس" وتجعلهم هما البطل في الحكاية .

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، هالة صدقى، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت ، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.