شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عمة الفنانة هند عبد الحليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت، منذ قليل، عمة الفنانة هند عبد الحليم، حيث كتبت عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" "عمتى الكبيرة الحاجة آمال عبد الحليم الطيار فى ذمة الله، إنا لله و إنا اليه راجعون".

وحلت الفنانة هند عبد الحليم مؤخرا ضيفة ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، وكشفت عن شعورها بالاستياء الشديد جراء مطاردة العديد من الشائعات لها منذ بداياتها الفنية، إذ أنها حرصت على تجاهل بعضها في البداية، لكن هناك بعض منها ما أزعجها بشدة، خاصة التي جاءت بشأن دخولها عالم التمثيل عن طريق الواسطة.

وقالت هند عبد الحليم، خلال حديثها مع الإعلاميات، منى عبد الغني، وهبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، على قناة "CBC" إنها سمعت العديد من الشائعات في بداية مشوارها الفني، والتي كانت من بينها، تسببها في تعطل وتغيير مواعيد التصوير داخل اللوكيشن، وكذلك المطالبة بالتحقيق معها.

وتابعت الفنانة الشابة حديثها قائلة: "كان في مشكلة حلصت في مسلسل قبل كدا، كانت مشكلة كدا إن في مشكلة تظبيط مواعيد في المسلسل، وإن هند عبد الحليم تتحول للتحقيق، وإنى ببوظ الأوردرات، وقبل كدا طلع عليا إشاعة إنى بتاعت مشاكل".

كما واصلت هند عبد الحليم أنها قد تعرضت لشائعة أخرى في البداية والتي أزعجتها كثيرًا، وهي دخولها عالم الفن عن طريق الواسطة، وذلك لشهرة والدها في عالم كرة القدم، "قالوا إنى داخلة الوسط بالواسطة، عشان بابا نجم كرة فأكيد عملى حاجات، بس مادتش الكلام اهتمام".