شكرا لقرائتكم خبر عن مها نصار لـ فاطمة مصطفى عن المخرج حسين المنباوى: "عينه حلوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة مها نصار عن سعادتها بالتعاون مع زوجها المخرج حسين المنباوى خلال مسلسل "سوق الكانتو" عبر شخصية فاطمة، قائلة عن تعاونها معه: "بكون حريصة خلال كواليس عملى مع حسين المنباوى أن أكون مثل بقية زملائى، ولا أناديه باسمه، لكن أقول له دوماً يا أستاذ، وكان أول عمل لينا سوا مسلسل الفتوة، وما كانش وقتها في أي حاجة تربطنا ببعض ومش واخدين قرار سواء بإننا نشتغل مع بعض أو العكس، كل الحكاية إن الدور يفرض نفسه".

وأضافت عن أكثر مميزات المنباوى بأعماله بقولها لـ فاطمة مصطفى خلال برنامج الراديو بيضحك الذى يذاع على راديو 9090: "حسين المنباوى عنده مميزات كتير، وأبرزها إن عينه حلوة في اللوكيشن، الأمر الذى يظهر دائماً بالكادرات بكل أعماله سواء جزيرة غمام أو الفتوة أو سوق الكانتو برمضان الماضى".

وشاركت مها نصار فى دراما رمضان الماضى خلال ثلاثة أعمال مختلفة هى سوق الكانتو وتحت الوصاية وضرب نار.

وهى الأعمال التى تمكنت من خلالها من وضع بصمتها مع كل شخصية تقدمها، خاصة مع نجاح تلك الأعمال جماهيرياً بصورة كبيرة.