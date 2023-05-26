شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "سيدتى أنا " تضىء المسرح القومى وخالد جلال يشهد الافتتاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح، العرض المسرحى "سيدتى أنا" أمس الخميس، على المسرح القومي بالعتبة .

عرض "سيدتي أنا" من إنتاج فرقة المسرح القومى برئاسة الفنان أيمن الشيوي، وهو العرض الحادي عشر ضمن سلسلة العروض التي أُعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "2023 عام جديد ومسرح جديد" بالمسرح القومى، وذلك بعد عرضي "ياسين وبهية"، و"حلمك علينا" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "الملك همام وعصابة الضباع" إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، "بعد آخر رصاصة" إنتاج فرقة الغد، "بيت روز" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "جنة كوكى" إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال، وتدشين مدرسة العصفوري للمخرجين الشباب، "سيب نفسك" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "عجيب وعجيبة" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "طيب وأمير" إنتاج المسرح الكوميدى .

أشاد المخرج خالد جلال بالعرض وأداء أبطاله، وبكل العناصر الفنية للعرض من ديكور وإضاءة واستعراضات وأزياء وموسيقى، ليخرج فى صورة مشرفة تليق بتاريخ وعراقة المسرح القومي، مؤكدا على أن الفن الهادف والعروض المسرحية القيمة تجذب الجمهور ، مما يساهم فى تنشيط الحركة المسرحية، وهو ما تشهده حاليا كافة خشبات مسرح الدولة.

من جانبه وجه الفنان محسن رزق مخرج عرض "سيدتى أنا"، الشكر لكل فريق العمل لما بذلوه من جهد كبير طوال فترة البروفات، مثمنا دور المخرج خالد جلال فى إعادة الوهج إلى البيت الفنى للمسرح.

عرض "سيدتى أنا" البطولة للفنانين "داليا البحيري، نضال الشافعي، فريد النقراشي، محمد دسوقي، أمينة سالم" وكوكبة أخرى من الفنانين، ديكور د.حمدي عطية، أزياء د. مروة عودة، أشعار عادل سلامة، موسيقي تصويرية وألحان محمود طلعت، تصميم استعراضات مصطفي حجاج، إضاءة عز حلمي، دراما تورج وإخراج محسن رزق.



سيدتي انا 1



سيدتي انا مسرحية