شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد كوميديا وأكشن فى برومو فيلم "البعبع" لـ أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من التشويق فرضها برومو فيلم "البعبع" للفنان أمير كرارة منذ الوهلة الأولى لطرحه، وذلك بعدما شهد إثارة كبيرة وخفة دم سواء بمواقف أو إيفيهات على لسان نجومه المشاركين فيه، مما شوق جمهوره للفيلم الذى يطرح ضمن موسم العيد، وهو ما دفعنا لعرض أسباب ترجح كفة الفيلم بموسم عيد الأضحى والذى يعتبر بمثابة منافسة شرسة للغاية.

خفة الدم

منذ الوهلة الأولى في البرومو وطغى الإحساس الكوميدى على العمل، الذى يبدو أنه لن يكون محصوراً بمشاهد الأكشن مثلما كان يعتقد من ضمن من ينتظروا العمل، وإنما يطغى عليه كوميديا تسيطر عليها المواقف ضمن أحداثه.

ثنائية أمير وياسمين صبرى

تعد تلك المرة الأولى الذى يتشارك فيها أمير كرارة وياسمين صبرى، وهو ما ينبئ عن شراكة قد تسعد للجمهور، الذى يشاهدهما معاً للمرة الأولى معاً، بالإضافة إلى نجوم آخرين.

شراكة أمير والمنباوى من الدراما للسينما

يعد ذلك العمل الثانى على التوالي الذى يتشارك فيها أمير كرارة والمخرج حسين المنباوى معاً، بعد تعاونهم معاً بمسلسل "سوق الكانتو"، وهو ما يجعلهم في قمة تفاهمها معاً، الذى يسعيا من خلاله في فرض ثنائيتهم على السينما بقالب مختلف.

رصيد أمير كرارة بالسينما

يمتلك أمير كرارة رصيدا كبيرا فى السينما، مثلما يظهر مع أرقام إيراداته بأفلامه الأخيرة، فمنذ مشاركته مع الفنان أحمد السقا بفيلم هروب إضطرارى عام 2017، ثم بطولته لفيلم "حرب كرموز" بعام 2018، وبعدها فيلم كازابلانكا ويحقق كرارة بالسينما نجاحاً كبيرا، يحاول السير على خطاه واستمراره مع فيلمه المقبل "البعبع".

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم البعبع بعد غياب 3 سنوات كاملة إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذى عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، اياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.