شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر وأركان فؤاد فى المؤتمر الصحفي لـ نادية مصطفى احتفالا بأغنيتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان هاني شاكر والفنانة دومنيك حوراني والفنان أركان فؤاد على حضور المؤتمر الصحفي الخاص بالفنانة نادية مصطفى والذي أقيم بمناسبة طرح أغنيتها الجديدة " يسلملي ذوقهم " بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر ، كما حضر كل من مدير التصوير يحيى فهمي والمخرجة رودينا حاطوم والفنانة رحاب الجمل.

وطرحت مؤخرا المطربة نادية مصطفى أحدث أغانيها التي تحمل اسم "يسلملى ذوقهم" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات نور عبد الله وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامى دهيمة وأحمد حسام ومن إخراج رودينا حاطوم.

وتقول كلمات الأغنية:

يسلملي ذوقهم اللي احنا ذوقهم

عاليين فى عينا ولا حد فوقهم

غاليين فى سوقنا غاليين فى سوقهم

وان غابوا ندعى الله يسوقهم

وقالت المخرجة رودينا حاطوم لـ"الخليج 365":" الحمد لله ردود أفعال الاغنية فاقت توقعاتى خاصة أننى قدمت المطربة نادية مصطفى بشكل جديد نال اعجاب الجميع، وكل من شاهد الاغنية شعر أن نادية مصطفى ما زالت فى شبابها"، معربة عن سعادتها بالعمل معها .

واستضاف مركز إبداع قبة الغوري بالأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنانة الكبيرة نادية مصطفى في حفل غنائي كبير، مؤخراً، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت حميدة، وقدمت نادية مصطفى باقة متنوعة من أشهر الأغاني منها، "احلف بسماها"، "مسافات"، "الصلح خير"، "ألف ليلة"، "أهواك"، "يحلها الحلال"، "سلامات"، "لولا الملامة"، "قولها أنت"، "جاي في إيه"،و "شدوني عينيك".