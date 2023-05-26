شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى: اتمنيت أغني كلمات لـ نور عبد الله لما كنت بسمع شعرها في البرامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نادية مصطفى خلال المؤتمر الصحفي الخاص بطرح أغنيتها الجديدة يسلملي ذوقك ، والذي أقيم اليوم بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر : سعيدة جدا بوجودي معكم وأعتز بفريق العمل الذي مثل إضافة كبيرة لي وجعل عودتي عودة قوية، الملحن العبقري مصطفي العسال ، الذي أشكره علي كل قلبي على احتوائه لي .

وأضافت : الشاعرة الجميلة نور عبد الله التي تمنيت أن أغني كلماتها عندما كنت أسمعها بالبرامج ، بالإضافة للمخرجة الجميلة رودينا حاطوم التي أشعرتني بقيمتي وكنت أشعر أنني أتعامل مع أختي أو أمي فكانت مؤمنة بي جدا .





وطرحت المطربة نادية مصطفى أحدث أغانيها التي تحمل اسم "يسلملى ذوقهم" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات نور عبد الله وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامى دهيمة وأحمد حسام ومن إخراج رودينا حاطوم.

وتقول كلمات الأغنية:

يسلملي ذوقهم اللي احنا ذوقهم

عاليين فى عينا ولا حد فوقهم

غاليين فى سوقنا غاليين فى سوقهم

وان غابوا ندعى الله يسوقهم

هما اللي الدلع يبقالهم لايق

بيقيدوا قلبي بنظرة حرايق

هما وبس لقلبي شقايق

دول موصوفين لدوايا

فينا عشمهم وعشمنا فيهم

ومهما غبنا نيجي نلاقيهم

وان غابوا عمر ييجوا يلاقونا

على ماسابونا بحطة أيديهم

وقالت المخرجة رودينا حاطوم لـ"الخليج 365" الحمد لله ردود أفعال الاغنية فاقت توقعاتى خاصة أننى قدمت المطربة نادية مصطفى بشكل جديد نال اعجاب الجميع، وكل من شاهد الاغنية شعر أن نادية مصطفى مازالت فى شبابها، معربة عن سعادتها بالعمل معها .

واستضاف مركز إبداع قبة الغوري بالأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنانة الكبيرة نادية مصطفى في حفل غنائي كبير، مؤخراً، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت حميدة، وقدمت نادية مصطفى باقة متنوعة من أشهر الأغاني منها، "احلف بسماها"، "مسافات"، "الصلح خير"، "ألف ليلة"، "أهواك"، "يحلها الحلال"، "سلامات"، "لولا الملامة"، "قولها أنت"، "جاي في إيه"،و "شدوني عينيك".