شكرا لقرائتكم خبر عن 4 جوائز للسينما العربية والأفريقية بمسابقة Un Certain Regard فى مهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حازت السينما العربية والإفريقية على نصيب الأسد من جوائز مسابقة Un Certain Regard في مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته رقم 76، وجاءت الجوائز كالتالى:

جائزة لجنة التحكيم: كلاب الصيد لكمال لزرق - المغرب

جائزة أفضل مخرج: أسماء المدير عن فيلم كذب أبيض - المغرب

جائزة الحرية: وداعًا جوليا لمحمد كردفاني - السودان

جائزة الصوت الجديد: Omen إخراج بالوجي – الكونغو

وكان الفيلم الأردنى إنشالله ولد للمخرج أمجد الرشيد قد جائزتين بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائى الدولى فى أولى مشاركات الأردن فى المهرجان، وهما جائزة جان فاونديشن وجائزة ريل دور للفيلم الروائى الطويل.

إنشالله ولد يحكى قصة نوال التى يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.