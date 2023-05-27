شكرا لقرائتكم خبر عن راجح داود عن موسيقى "الكيت كات": فى البداية قالوا ضعيفة وبعد عامين استوعبوها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الإعلامية منى الشاذلى كلا من المايسترو ناير ناجى والمؤلف الموسيقى راجع داود، ضيفين على برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc.

وأعرب "ناجي" خلال اللقاء عن سعادته بمشاركة داوود فى عمل أوبرا دون جيوفانى فى مكتبة الإسكندرية خلال الأيام الماضية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأوضح داود كيف أن الأوبرا ليست عملا موسيقيًا فحسب، ولكنها تعتمد على التمثيل والإبهار البصرى والعناصر المساعدة من ديكور وإضاءة وحركة، وهو ما تحقق فى دون جيوفاني. كما تحدث عن تأثره بإشادات الجمهور حتى لو تأخرت قليلا، مثلما حدث مع موسيقى فيلم "الكيت كات".

وأوضح داود أنه أخذ على فيلم الكيت كات مع بداية عرضة ضعف موسيقاه وكانت حجة هؤلاء أن الموسيقى تتضمن "هارمونى" رغم أن أحداث الفيلم تدور فى حى شعبى ، لكن بعد سنتين من عرض الفيلم بدأ يتشكل فهم للموسيقى.

وعن تقديم أوبرا دون جيوفانى فى مكتبة الإسكندرية، تحدث داوود عن علاقته بمدينة الإسكندرية قائلا: "أول مرة أروح الإسكندرية رحت أقعد يومين وأرجع فقعدت شهرين، وبعتبرها موطني الثانى".

وتابع: "مكتبة الإسكندرية فيها روح مختلفة عن أوبرا القاهرة ، مش فى الموسيقى بس فى الأدب كمان، بالإضافة إلى الشعب السكندرى المختلف".