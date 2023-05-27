شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة ويسرا ونبيلة عبيد يهنئون نادية مصطفى بأغنيتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجموعة من نجوم الفن علي تهنئة الفنانة نادية مصطفي علي أغنيتها الجديدة " يسلملي ذوقك ، خلال المؤتمر الصحفي والذي أقيم اليوم بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، من خلال تسجيل صوتي تم إذاعته بالمؤتمر، ومن هؤلاء الفنانة الفنان وليد توفيق ، والفنان محمد ثروت ، والفنانة سميرة سعيد ، والفنان محمد الحلو ، والفنانة نبيلة عبيد ، والفنانة لبلبة ، والفنانة إلهام شاهين ، والفنانة يسرا .

وكانت قد طرحت المطربة نادية مصطفى أحدث أغانيها التي تحمل اسم "يسلملى ذوقهم" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات نور عبد الله وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامى دهيمة وأحمد حسام ومن إخراج رودينا حاطوم.

وتقول كلمات الأغنية:

يسلملي ذوقهم اللي احنا ذوقهم

عاليين فى عينا ولا حد فوقهم

غاليين فى سوقنا غاليين فى سوقهم

وان غابوا ندعى الله يسوقهم

هما اللي الدلع يبقالهم لايق

بيقيدوا قلبي بنظرة حرايق

هما وبس لقلبي شقايق

دول موصوفين لدوايا

فينا عشمهم وعشمنا فيهم

ومهما غبنا نيجي نلاقيهم

وان غابوا عمر ييجوا يلاقونا

على ماسابونا بحطة أيديهم

وقالت المخرجة رودينا حاطوم لـ"الخليج 365" الحمد لله ردود أفعال الاغنية فاقت توقعاتى خاصة أننى قدمت المطربة نادية مصطفى بشكل جديد نال اعجاب الجميع، وكل من شاهد الاغنية شعر أن نادية مصطفى مازالت فى شبابها، معربة عن سعادتها بالعمل معها .

واستضاف مركز إبداع قبة الغوري بالأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الفنانة الكبيرة نادية مصطفى في حفل غنائي كبير، مؤخراً، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت حميدة، وقدمت نادية مصطفى باقة متنوعة من أشهر الأغاني منها، "احلف بسماها"، "مسافات"، "الصلح خير"، "ألف ليلة"، "أهواك"، "يحلها الحلال"، "سلامات"، "لولا الملامة"، "قولها أنت"، "جاي في إيه"،و "شدوني عينيك".