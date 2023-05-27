شكرا لقرائتكم خبر عن المايسترو ناير ناجى: أحضِّر مع الموسيقار راجح داود للاحتفال بمئوية سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الإعلامية منى الشاذلى كلا من المايسترو ناير ناجى والمؤلف الموسيقى راجع داوود، ضيفين على برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc.

وأعرب "ناجي" خلال اللقاء عن سعادته بمشاركة داوود فى عمل أوبرا دون جيوفانى فى مكتبة الإسكندرية خلال الأيام الماضية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وخلال اللقاء، كشف المايسترو ناير ناجى، تجهيزه لاحتفالية مئوية موسيقار الشعب سيد درويش، بمشاركة الموسيقار راجح داود، بتوجيه من الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

وعن تقديم أوبرا دون جيوفانى فى مكتبة الإسكندرية قال "ناير" إن الإسكندرية طوال تاريخها ملتقى الحضارات والفنون ، وفن الأوبرا موجود فى الإسكندرية عبر تاريخها، فالموسيقار سيد درويش كان لديه رغبة فى تعلم التوزيع الاوركسترالى ، بسبب الأوبرتات التى كانت تعرض على مسارح الإسكندرية.

وعن الموسيقار راجح داود ، قال ناير ناجى: "بمجرد الإعلان عن حفل لراجح داوود ، تنتهى تذاكر الحفل فى وقت قصير".