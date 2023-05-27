شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا عن مشهدها مع الشيخ ياسين التهامى: اتأثر بحالة "ستهم" وتجلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة روجينا كواليس مشاركة الشيخ ياسين التهامي في مسلسل "ستهم"، الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، وكواليس المشهد الذي جمعهما، مشيرة إلى أنه حدث توحد بين شخصية "ستهم" وبين الشيخ ياسين خلال أحداث العمل.

وقالت روجينا خلال ندوتها في الخليج 365: "لما جه الشيخ ياسين يصور، كان عنده 5 أيام ورا بعض بيصور فيها الموالد، روحت التصوير عندي رهبة جدا إني هشوفه وأمثل معاه، وأستمتع بيه وهو بينشد، سلمت عليه سلم عليا بترحاب شديد وقالي مبروك عليكي الـ 50 مليون اللي متابعني".

وعن أول المشاهد التي جمعتهما، أشارت: "أول مشهد شايلة بنتي وداخلة أقف قدامه وهو بينشد، لما دخلت فجأة غير كل الكلام وتجلى وبدأ ينشد على حالتي وعلى الوليد اللي أنا شايلاه، ومتأثر وبيبصلي، حسيت إن أنا خلصت فطلعت، فجه أحمد ابنه قاله خليها تدخل تاني رجعت وأنا متوترة، وحصل توحد بين ستهم وبينه".

كما ذكرت روجينا أنه في المولد الثاني للشيخ ياسين خلال أحداث المسلسل كانت غير موجودة في هذا المشهد، فقام الشيخ ياسين بطلب وجودها، قائلة: "المولد التاني انا مش فيه، فطلب وجودي، قاله خليها واقفة ومتصورهاش، حالة سعدتني جدا، وخلت طاقتي حقيقية تجاهه، وحاسس بعناء الست دي، وكمان وهو بيغني التتر طلبني".