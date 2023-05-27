شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تهنئ ماجد الكدوانى بزفاف ابنه يوسف: مبروك يا ميجزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة دنيا سمير غانم، الفنان الكبير ماجد الكدواني بزفاف ابنه يوسف الكدواني على عروسه كارلا منصور، الذي أقيم مساء الجمعة، في إحدى الكنائس، متمنية للعروسين الفرح والسعادة.

ونشرت دنيا، عبر حسابها على انستجرام، صورة جمعتها مع زوجها الإعلامي رامي رضوان برفقة النجم الكدواني وزوجته، صحبتها بتعليق: "ألف مبروك يا ميجزي الغالي ولافي حبيبتي.. فرح يوسف الكدواني.. ربنا يحفظكم و يسعدكم".



دنيا سمير غانم في زفاف يوسف الكدوانى

واحتفل مؤخرا الفنان يوسف نجل النجم ماجد الكدواني، بليلة الحنة على كارلا منصور، في جو عائلى، ونشر عدد من أصدقائه صورًا من ليلة الحنة عبر حساباتهم على إنستجرام، وظهر يوسف وخطوبته وهما يرقصان على أغنية "إيه اليوم الحلو ده" لأحمد سعد.





يذكر أن دنيا سمير غانم، قدمت في موسم دراما رمضان المنقضى، مسلسل "جت سليمة" مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور قصة جت سليمة فى إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة فى أواخر العشرينيات من العمر، وهى صاحبة رقم قياسى فى قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل فى العديد من المغامرات الكوميدية.