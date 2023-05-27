شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل تشارك فى موسم عيد الأضحى بفيلمى مستر إكس والبعبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة رحاب الجمل فى بطولة فيلمين جديدين منتظر طرحهما فى موسم عيد الأضحى المقبل 2023، الأول هو مستر إكس مع أحمد فهمى، والذى انتهت من تصويره قبل عدة أشهر، والثانى "البعبع" مع أمير كرارة والذى يتواصل تصوير مشاهده الأخيرة حالياً، وتظهر فيه كضيفة شرف خلال عدد من المشاهد.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.



رحاب الجمل

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

وشاركت رحاب الجمل في بطولة مسلسل "جت سليمة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل مكون من 15 حلقة، وبطولة دنيا سمير غانم محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، رحاب الجمل، لبنى ونس، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.