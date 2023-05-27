ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم السبت، ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية الفنانة الراحلة فاتن حمامة، إذ أنها من مواليد 27 مايو 1931، فهى واحدة من أهم الأيقونات فى السينما المصرية، قدمت أكثر من 100 عملا فنيا ما بين السينما والدراما، لكن كان للسينما النصيب الأكبر.



فاتن حمامة

أحبت فاتن حمامة الفن منذ صغرها، وقامت وهى طفلة بالمشاركة بدور قصير عام 1940 فى فيلم "يوم سعيد" الذى قام ببطولته المطرب محمد عبد الوهاب، ليكون بوابتها الأولى إلى السينما، ثم تكرر التجربة مرة ثانية مع المخرج محمد كريم والفنان محمد عبد الوهاب، فى فيلم "رصاصة فى القلب" عام 1944، ومع فيلمها الثالث "دنيا" عام 1946 تمكنت في ذلك الوقت من حجز مكانها في السينما المصرية، وفي نفس العام التحقت "حمامة" بالمعهد العالي للتمثيل.

قدمت فاتن حمامة ما يقرب من 100 عمل فنى بين السينما والدراما، وكانت السينما هي الأبرز بالنسبة ومن أشهر أفلامها "ظلموني الناس " عام 1950، "وداعا يا غرامي " عام 1951، "من عرق جبيني" عام 1952، "عبيد المال" عام 1953، "موعد مع السعادة" عام 1954، "أيامنا الحلوة" عام 1955، "موعد غرام" عام 1956، "لن أبكى أبداً" عام 1957، :سيدة القصر" عام 1958، "دعاء الكروان" عام 1959، "نهر الحب" عام 1960.

ومن أفلامها الهامة أيضاً "لن أعترف" عام 1961، "لا وقت للحب" عام 1963، "حكاية العمر كله" عام 1965، "شيء في حياتي" عام 1966، "الحب الكبير" عام 1968، "إمبراطورية ميم" عام 1972، "حبيبتي" عام 1974، "أريد حلاً" عام 1975.، "أفواه وأرانب" عام 1977، "ولا عزاء للسيدات" عام 1979، "ليلة القبض على فاطمة" عام 1984 وغيرها من الأفلام، وفى الدراما التليفزيوية قدمت فاتن حمامة مسلسلين فقط هما "ضمير أبلة حكمت" عام 1991، "البرارى والحمول" عام 1987.