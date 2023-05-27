شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تتعاون مع بلال سرور وصابر كمال فى أغنية "أنت الأصيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة كارمن سليمان فى أغنية جديدة تحمل اسم "أنت الأصيل" مع الشاعر صابر كمال والملحن بلال سرورو والموزع أماديو.

وكانت المطربة كارمن سليمان حلت ضيفة في لقاء بـ تليفزيون الخليج 365، وقالت: "إنها لا ترفض مبدأ التمثيل، وإنما كانت تفضل أن تركز فى الغناء"، وأشارت إلى أنها لو عرض عليها عمل فنى جيد ستوافق عليه فورا، خاصة أنها تحب التمثيل وتفكر جيدا أن تخوض تلك التجربة، وإنما حينما يكون عملا قويا لا يعوض.

كانت قد طرحت الفنانة كارمن سليمان أغنية "يا جمالك"، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع Novo ، Issa and Assouad ومن إخراج Dashyooo أما الهندسية الصوتية فلماهر صلاح.

وظهرت كارمن سليمان فى الكليب بـ لوك جديد يتناسب مع شكل الأغنية وتوزيعها الموسيقى الشبابى ومختلف عما سبق وقدمته كارمن.

أغنية "يا جمالك" هى الأولى من مجموعة أغنيات تطرحها كارمن سليمان واحدة تلو الأخرى. وكانت كارمن سليمان قد نشرت فيديو من الاستوديو أثناء تسجيل أغنية "يا جمالك"، لتكشف عن جزء منه.