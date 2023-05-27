شكرا لقرائتكم خبر عن راجح داود: التعليم والإعلام معنيان بتنمية المشاعر الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الإعلامية منى الشاذلى كلا من المايسترو ناير ناجى والمؤلف الموسيقى راجع داوود، ضيفين على برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc.

وأعرب "ناجي" خلال اللقاء عن سعادته بمشاركة داوود فى عمل أوبرا دون جيوفانى فى مكتبة الإسكندرية خلال الأيام الماضية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وخلال اللقاء قال الموسيقار راجح داود إن ثقافة فن الأوبرا فى مصر لا يأخذ حقه، لأن التعليم والإعلام يجب أن يهتمان بالفنون ، وتنمية مشاعر جمهور المشاهدين ، مما يعود بالنفع على تذوق الفن".

شهدت مكتبة الإسكندرية، أول عروض "أوبرا دون جيوفاني"، والتى تتميز بانها ليست عروض للأوبرا فقط لكنها أيضا مشروع تعليمي وتنموي للشباب دارسي الغناء الأوبرالي من الإسكندرية لخلق جيل جديد يحمل رسالة الفنون الرفيعة، بخلاف المشاركة المتميزة لكورال مكتبة الإسكندرية.

من جانبه قال الموسيقار راجح داود رئيس مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، إنه سيتم تقديم أوبرا دون جيوفاني على مدار 3 عروض على مسرح مكتبة الإسكندرية أيام 18، 19 ،20 مايو 2023 وذلك بدعم من معهد جوتة، وتقدم بالشكر للمايسترو ناير ناجي قائد أوركسترا مكتبة الإسكندرية، على اختياره للطلاب المشاركين، وعلى القيمة الفنية والثقافية للعرض.

وأضاف الموسيقار الكبير راجح داود، أن فن الأوبرا ليس له جمهور كبير في مصر، ولكن في حالة دمج بعض العوامل من إضاءة، ديكور ورقص هذا يؤدي الي ابهار المتلقي والاستمتاع بالعرض. وأضاف ان جمال الأوبرا الحقيقي يكون في التمثيل والمسرح وتحريك المجموعات والإخراج.