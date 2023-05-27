عمرو اديب يدافع عن محمد فؤاد بعد وصفه السعوديين بـ “أعظم ناس على وجه الارض”.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 27 مايو 2023 05:43 صباحاً - دافع الإعلامي عمرو أديب عن مواطنه الفنان محمد فؤاد بعد الهجوم الذي تعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إلقائه كلمة عبر فيها عن سعادته بالغناء أمام جمهوره في السعودية لأول مرة.

وقال عمرو أديب خلال تقديمه برنامج “الحكاية” عبر قناة MBC مصر: “كل ما فنان يروح حفلة في الرياض وقبل من يمشي تلاقي هجوم على السوشيال ميديا عنيف جدا على الفنان، حتى لو الحفلة ناجحة ومكسرة الدنيا، وقبل ما يوصل بلده يكونوا قطعوه حتت، ويسيبوا الحفلة كلها ويمسكوا في كلمة”.

وأضاف: “اللي إتعمل في محمد فؤاد من إمبارح غير طبيعي، ونفس الشيء إتعمل مع اللي قبله، وبعض المصريين بيكسروا الفنانين وعمري ما فهمت السبب، ولو الفنان راح دبي أو الكويت أو تركيا ولا حد يقول حاجة”.

وتابع: “لمصلحة مين اللي بيحصل، الراجل حس إن في ترحيب وتفاعل كبير من الناس قال لهم كلمتين حلوين، حصل إيه يعني، ليه نعمل كده في ولادنا”.

وعلق عمرو أديب على حديث البعض عن أن الرياض تسحب السجادة من تحت الفن المصري في القاهرة قائلا: “هي القاهرة هشة وضعيفة لهذه الدرجة، وإيه الفن اللي يتسرق في ثانية، وناس تقول رايحين علشان الفلوس، وهو في حد بيروح أي شغل علشان أسباب أخرى؟ راجل بقاله 40 سنة بينحت في الصخر لغاية ما بقى إنسان عظيم، إيه المانع ياخد مقابل جيد لشغله”.

وأحيا محمد فؤاد مساء أمس حفله الغنائي الأول في السعودية، ضمن حفلات موسم جدة، وشاركه في هذه السهرة الغنائية النجم أحمد سعد.

وأعرب محمد فؤاد عن سعادته بالغناء في السعودية قائلا: “حلم أننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوه قلب كل الوطن العربي، الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغناء بعد الاستقبال ده”.

وبدأ محمد فؤاد حفله على مسرح بنش مارك بأغنية “حبيبي يا”، وبعدها أغنيته الشهيرة “كمانانا” من فيلم “إسماعيلية رايح جاي”.