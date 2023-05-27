شكرا لقرائتكم خبر عن ثراء جبيل: قدمت الكوميديا فى رهبة وأحضر لمسرحية "وعملت إيه فينا السنين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة ثراء جبيل عن سعادتها بطرح فيلم رهبة فى دور العرض، مضيفة أنها تظهر في الأحداث بشخصية كوميدية وهى عبارة عن مراسلة في إحدى القنوات التليفزيونية تقابل سيد رهبة ويحدث بينهما العديد من المواقف، مشيرة إلى أن خطوتها المقبلة ستكون المسرح إذا تحضر لبطولة مسرحية جديدة بعنوان "وعملت إيه فينا السنين" تأليف وإخراج محمد سمير ويشارك فى بطولتها حازم ايهاب ومقرر عرضها على مسرح روابط أيام 7 و 8 و 8 يوليو المقبل.

فيلم رهبة انطلق فى دور العرض يوم الأربعاء 24 مايو، وهو بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودى محمد القس، محمود البزاوى، مصطفى غريب، عبد الرحمن ظاظا، وياسر الطوبجى وأحمد رمزى، ندا بجهت من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الرازق وتدور أحداثه في اطار شعبى كوميدى.



ثراء جبيل

وشاركت ثراء جبيل في شهر رمضان الماضى خلال مسلسلين الأول "سوق الكانتو" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، مها نصار، ندا موسى، عبد العزيز مخيون، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، غفران محمد، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

وظهرت كضيفة شرف في مسلسل "تحت الوصاية" مكون من 15 حلقة تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نسرين أمين، أحمد خالد صالح، ثراء جبيل، رشدى الشامى، مها نصار، خالد كمال، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل قانون الوصاية بعد وفاة الاب أو الزوج.

وقدمت ثراء جبيل قبل شهر رمضان الماضى، مسلسل "أسيل" الذى خاصت به أولى بطولاتها في الدراما من بطولة وشارك في العمل باسل الزارو، أحمد سلطان، سلوى محمد علي، إلهام عبد البديع، بدرية طلبة، إسراء رخا، أحمد بلال، ملك بدوي، حسن العدل، ياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام.