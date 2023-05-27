شكرا لقرائتكم خبر عن "برشامة" يجمع نيللى كريم وزوجها هشام عاشور للمرة الثالثة فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع النجمة نيللى كريم مع زوجها هشام عاشور فى فيلم جديد بعنوان "برشامة"، تأليف شيرين وخالد دياب، ويشارك فى بطولته مصطفى خاطر، سيد رجب، طه دسوقى، محمد عبد العظيم وعدد آخر من الفنانين، ليسجل الفيلم التعاون الثالث بين الزوجين خلال عام 2023، وذلك بعد زواجهما فى أغسطس من عام 2021، وبعد زوجهما دخل عاشور عالم التمثيل.

وشهد مسلسل عملة نادرة، الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، على اللقاء الأول بين الزوجين نيللى كريم وهشام عاشور، وشارك في بطولة العمل جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفى، محمد فهيم، على الطيب، مريم الخشت، أحمد فهيم، نهى صالح، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ويلتقى الثنائى نيللى كريم وهشام عاشور مجدداً في مسلسل "روز وليلى" المكون من 10 حلقات والمقرر عرضه قريباً على احدى المنصات الرقمية، والعمل يجمع نيللى كريم ويسرا للمرة الأولى في بطولة مشتركة من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول وإخراج المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد، يشارك في بطولته أحمد وفيق، تيام قمر وأمل رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم رزان مغربى.

يذكر أن هشام عاشور شارك في مسلسلين بعيداً عن زوجته نيللى كريم وهما "يوتيرن" بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز و"أحلام سعيدة" بطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، نور محمود، هشام إسماعيل وإخراج عمرو عرفة.