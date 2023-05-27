أول تعليق من شقيق الفنانة أنغام بعد زواجها من تركي آل الشيخ.. الموسيقار أكد هذا الأمر!

كتب امير فتحي في السبت 27 مايو 2023 06:50 صباحاً - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية العديد من التقارير الصحفية حول زواج المطربة والفنانة المصرية أنغام.

وأشارت التقارير الى أن زواج أنغام هذه المرة جاء من المستشار تركي آل الشيخ أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية.

أنباء حول زواج أنغام وتركي آل الشيخ

وأكدت التقارير أن زواج المطربة أنغام جاء على هامش الحفل الذي أقامته بعنوان “ليلة الموجي” خلال الأيام الماضية في السعودية على خشبة مسرح أبو بكر سالم والذي شهد ترحيب كبير وحضور مميز لكل محبيها في المملكة.

أنغام وتركي آل الشيخ

أول تعليق من عائلة أنغام

من ناحية أخرى، علّق الموسيقار خالد محمد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام على أنباء زواجها، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في الساعات الأخيرة.

أنغام وتركي آل الشيخ ووائل كفوري

وقال شقيق أنغام في تصريح محلّي، عن أنباء زواجها من شخص خليجي: دي شائعات وإحنا مش متضايقين منها لإننا بناخد حسنات على قفا اللي طلعتها بسبب الشتايم، وأنغام مركزة في شغلها وأولادها ولا تلتفت لهذه الشائعات، وبتاخد ثواب ببلاش.

ومن جانبها، لم تعلق أنغام على هذه الشائعة بشكل صريح، لكنها اكتفت بنشرها أغنية سيبك أنت، أحدث أعمالها الفنية التي حرصت على أن تروج لها، في ستوري لها، بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، واعتبر البعض هذه رسالة غامضة من المطربة، بعد انتشار شائعات حول زواجها من تركي آل الشيخ.

زيجات أنغام

وسبق وأن تزوجت من قبل 4 مرات وطالها العديد من الشائعات أيضًا حول زواجها آخرها العام الماضي من المخرج مجدي الهواري.

أول زيجات أنغام كانت من مهندس الصوت مجدي عارف، ورزقت منه بنجلها الأكبر عمر، ثم تزوجت بالموزع الموسيقي فهد الشلبي في شهر مايو عام 2004، وانتهت علاقتهما برفعها لقضية خلع ضده

أما زيجة أنغام الثالثة فكانت من النجم أحمد عز، حيث أنهما تزوجا في عام 2011 وانفصلا في سرية تامة، وبسبب مشكلة الأخير مع الفنانة زينة تم كشف هذه الزيجة للعلن، والتي يتردد أنها لم تستمر سوى عام واحد

أنغام تزوجت للمرة الرابعة من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، والذي يصغرها بعدد من السنوات وانتهت تلك الزيجة بعد أشهر قليلة من الزواج.

“سيبك أنت”.. جديد أنغام

وعلى الصعيد الفني، طرحت أنغام مؤخرًا فيديو كليب أحدث أغانيها «سيبك أنت»، والتي حققت ما يزيد عن مليون و 117 ألف مشاهدة، عبر قناته الرسمية في موقع «يوتيوب»، وهي من من كلمات الشاعر أمير طعيمة، و ألحان وليد سعد، وتوزيع مادين وميكس وماستر أمير محروس، وتولى إخراج الكليب عادل جمال.

وأثار كليب أغنية «سيبك أنت»، حالة من الجدل الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور أنغام وهي ترقص وتدخن السجائر في الكليب، مما أثار غضب الجمهور ليشن عليها هجومًا حادًا.

وكانت النجمة أنغام قد تصدرت تريند مصر والعالم العربي بحفلها الأخير الذي أقيم على مسرح أرينا دبي في دبي حيث وقف الآلاف من كبار الشخصيات بالعالم العربي والجمهور من مختلف الجنسيات للتصفيق لها.

الخليج 365

الخليج 365