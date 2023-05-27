شكرا لقرائتكم خبر عن من جبل الحلال إلى أبو نسب.. وفاء عامر تجسد دور والدة ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة وفاء عامر فى بطولة فيلم أبو نسب، الذى يتواصل تصويره للعرض خلال الفترة المقبلة، وتجسد وفاء خلال أحداث العمل دور والدة ياسمين صبرى، وتقدم وفاء هذا الدور للمرة الثانية إذ ظهرت بشخصية والدة ياسمين صبرى خلال مسلسل "جبل الحلال" مع النجم محمد عبد العزيز منذ 8 سنوات وسجلت ياسمين فى هذا العام ظهورها الأول فى عالم التمثيل.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي علاء مرسى، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى ومستوى شباك التذاكر.

أما مسلسل "جبل الحلال" فتم عرضه عام 2014 وقام ببطولته محمود عبد العزيز، طارق لطفى، وفاء عامر، نرمين الفقى، ريم مصطفى، مى سليم، هبة مجدى، ياسمين صبرى، سلوى خطاب، كريم محمود عبد العزيز، أشرف عبد الغفور، نهلة سلامة، محمد محمود عبد العزيز، هدى، منال سلامة، نرمين ماهر، إيهاب فهمى، محمود حافظ، لمياء الأمير، طارق التلمسانى، سمر جابر، أحمد فؤاد سليم، محمد على رزق، وتأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج عادل أديب.

وقدمت وفاء عامر في شهر رمضان الماضى مسلسل الكتيبة 101 مع عمرو يوسف وآسر ياسين وتأليف اياد صالح وإخراج محمد سلامة، ومسلسل حضرة العمدة والذى شارك في بطولته روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبد المغني، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

فيما تواصل ياسمين صبرى تصوير المشاهد الأخيرة في فيلم "البعبع مع أمير كرارة والمقرر طرحه في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى المقبل، والعمل بطولة يشارك في بطولته باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، محمد محمود، محمد عبد العظيم والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتجسد ياسمين خلال أحداثه شخصية دكتورة صيدلانيه تتعرف على أمير كرارة ويحدث بينهما العديد من المواقف.