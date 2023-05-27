شكرا لقرائتكم خبر عن مطربون صوروا كليباتهم أمام الأهرامات.. آخرهم نادية مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الأهرامات من أهم المعالم السياحية التى تتميز بها مصر بين دول العالم وهى إحدى عجائب الدنيا السبع، ولذلك فهى مقصد للكثير من السياح من كل دول العالم بما فيهم نجوم الفن سواء فى مصر أو خارجها، فالكثير من الفنانين يستغل جمال وعظمة الأهرامات فى تصوير كليبات أغنياتهم لجذب المشاهدين لهذا العمل الغنائى.





نادية مصطفى

طرحت الفنانة الكبيرة نادية مصطفى أغنية جديدة تحمل اسم "يسلملى ذوقهم" على "يوتيوب"، وقامت بتصوير الكليب أمام الأهرامات، والأغنية من كلمات نور عبد الله وألحان مصطفى العسال وتوزيع الهامى دهيمة وأحمد حسام ومن إخراج رودينا حاطوم.

محمد رمضان

طرح النجم محمد رمضان أغنية بعنوان "نصابة" بمشاركة المطرب المغربي ديدن كانون، وقام بطرحها على "يوتيوب"، وقام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب أمام الأهرامات وحققت اكثر من 15 مليون مشاهدة.

روبي

طرحت النجمة روبي في عام 2007، ألبوما بعنوان "مشيت ورا إحساسي"، وقررت وقتها أن تقوم بتصوير كليب للأغنية الرئيسية للألبوم التي تحمل اسمه في الأهرامات، والأغنية من كلمات محمد رفاعي، وألحان وائل عقيد، وتوزيع شريف وسيم

وليد توفيق

صور النجم اللبناني وليد توفيق، كليبا لأغنية "مصر يا أم السلام"، أمام الأهرماات وأبو الهول والمقرر طرحها خلال أيام على "يوتيوب"، حيث قدمها في السابق وغناها في العديد من الحفلات على شكل أغنية سنجل، ليقرر طرحها كفيديو كليب بعد تصويرها فى الأهرامات.

لطيفة

الفنانة لطيفة أيضا كان لها نصيب لكنها مختلفة بعض الشىء، حيث قامت تصوير أغنية "الأستاذ" على طريقة الفيديو كليب أمام هرم زوسر، وهو أحد معالم مصر السياحية أيضا، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم.