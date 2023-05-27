شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية محمد هنيدى مع الصعيدى فى السينما من الهروب إلى البريمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النجم محمد هنيدى لتقديم الأدوار الصعيدية فى السينما مرة أخرى خلال فيلم "البريمو" مع المخرج سعيد حامد، والذى بدأ فى تصويره الأسبوع قبل الماضى ويجسد فيه شخصية مرعى البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ، وتعد الأدوار الصعيية من الأدوار المحببة لهنيدى فى السينما اذ قدمها فى أكثر من فيلم وحقق بها نجاحات كبيرة.

كانت بداية هنيدى مع الأدوار الصعيدية خلال فيلم الهروب مع النجم الراحل أحمد زكى، وظهر في الفيلم بدور كومبارس صامت لم يتحدث أي جملة إلا أنه ظهر بالجلباب الصعيدى مع أقارب أحمد زكى تجار الفاكهة، ورغم أن الدور لم يتخطى مشهد واحد وبدون أي جملة إلا أن الجمهور مازال يتذكر صورة هنيدى في الفيلم لاسيما بسبب النجاح والانتشار الكبير للفيلم الذى يعرض ويحظى بمشاهدة حتى الآن.



محمد هنيدى فى فيلم الهروب

واختار هنيدى الدور الصعيدى ليقدمه في أولى بطولاته المطلقة في عالم السينما وذلك خلال الفيلم الأيقونى "صعيدى في الجامعة الأمريكية"، والذى كان شاهد على انطلاقة هنيدى الكبيرة في السينما وشباك التذاكر إذ أحدث الفيلم طفرة كبيرة في صناعة السينما وشباك التذاكر يتحقيقه إيرادات غير مسبوقة وقتها وانطلق خلاله جيل كامل من الفنانين الذين أصبحوا من أهم نجوم السينما حتى وقتنا هذا.



محمد هنيدى فى صعيدى فى الجامعة الامريكية

فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية تم عرضه عام 1998، وقام ببطولته محمد هنيدى، منى زكى، أحمد السقا، غادة عادل، هانى رمزى، طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، أميرة فتحى، سهام جلال، هشام المليجى، طارق عبد العزيز، محمود عبد الغفار، أحمد منير، شريف حمدى وعدد آخر من الفنانين وتأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.

قدم هنيدى شخصية الصعيدى مرة أخرى في فيلم "عكسر في المعكسر" عام 2023 وشارك في بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، لقاء الخميسى، حسن حسنى، صلاح عبد الله، حنان الطويل، قايق عزب، نهير أمين، سليمان عيد، علاء مرسى، محمد شرف، سحر عبد الحميد، سحر كامل، بدوى فهمى وتأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد ياسين.