“شبه فستان رانيا يوسف”.. سخرية واسعة من أحمد سعد بسبب اطلالته الأخيرة وارتدائه حلق – (صور)

كتب امير فتحي في السبت 27 مايو 2023 09:50 صباحاً - أثار الفنان أحمد سعد، جدل واسع وذلك بعد ظهوره أمس في المملكة العربية السعودية ضمن احتفاليات موسم جدة، وهو يرتدي ملابس مثيرة، إذ ظهر بـ حلق وتيشيرت شفاف شبك.

وشبه روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تيشيرت أحمد سعد بفستان الفنانة رانيا يوسف والذي لقت فيه انتقادات لاذعة من قبل.

وفي التفاصيل، أطلّ أحمد بلوك جريء نوعًا ما وغريب باللون الأسود، اعتمد فيه على جيليه دون أكمام مع ارتداء الشبك تحتها، وبنطال Over Size وحذاء رياضي.

وتداول روّاد السوشيال ميديا لقطات من الحفل، وجاءت التعليقات كالتالي: “هي الناس إتجننت ولا إيه” و”إيه اللبس دة”، و”ألف سلامة عليك”، و”إيه القرف ده”.

حمل قميص أحمد سعد توقيع دار الأزياء العالمية Dsquared2،قد بلغ سعر الفيست الذي ارتداه 1680 دولار، أي ما يعادل 52 ألف جنيه، أما القميص 750 دولار، أي 23 ألف جنيه، مصري.

أحمد سعد لا يعتبر الفنان العربي الذي اعتمد موضة الشبك، فقد سبقه عدة فنان منهم: ويجز، عمرو سعد، أحمد مجدي وغيرهم.

حفل أحمد سعد :

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ؛ الفنان أحمد سعد بمداخلة هاتفية أذيعت في حفله بجدة مساء الخميس، أثناء سفره وغيابه عن حضور الحفل الذي شارك فيه أيضا الفنان محمد فؤاد.

وطلب المستشار ترك آل الشيخ من أحمد سعد بشكل مفاجيء، أن يغني له حاجة للراحل بليغ حمدي، قائلا:” يا أحمد سعد أنا بحبك وبحب صوتك، والناس كتير ما يعرفوش إنك جامد في الأغاني الكلاسيك وعايز اسمع حاجة لبليغ حمدي، أنا في النصف الثاني من الكرة الأرضية وعايز أسهر النهاردة على صوتك لحاجة من بليغ حمدي”.

وبادل أحمد سعد المستشار ترك آل الشيخ بالتحية، ووصف المكالمة بأنها عزيزة على قلبه، وغنى له أغنيته الشهيرة :” سيدي يا مدلعنا يا جدع يا أصيل”.

قدم الفنان أحمد سعد حفل جماهيري ضخم بموسم جده في السعودية وسط حضور عدد كبير من محبيه، وخرج إلى الجمهور بغناء “ايه اليوم الحلو ده” ثم قدم عدد كبير من أغانيه لمدة أكثر من ساعة ونصف.

وشهد الحفل على عدد كبير من المفاجآت كان علي رأسها ظهور الفنان عمرو سعد لأول مرة في حفل غنائي لشقيقه وهو ما قاله سعد اثناء الحفل وطلب من عمرو الصعود علي خشبه المسرح.

ثم فاجأ الجمهور بأغنية دويتو بينه وبين عمرو تحمل اسم “عملنا حملة” وطلب من عمرو غنائها سويا لأول مرة أمام الجمهور على المسرح في وصلة رقص غنائي استعراضي.

تتر مسلسل «جعفر العمدة»

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد كانت تتر أغنية «مسلسل جعفر العمدة» للفنان محمد رمضان وحققت الأغنية نسبة نجاح كبير فور طرحها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة ، إيمان العاصي ، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، لما كتكت، طارق النهري، أحمد عبد الله ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية عايدة وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

أحدث أعمال أحمد سعد

يُذكر أن آخر أغنيات أحمد سعد “فوق واتعلم”، التي طرحها قبل اسبوع وتقترب من الــ500 ألف مشاهدة على اليوتيوب.

واستطاع أحمد سعد خلال عامين أن يطرح عددا كبيرا من الأغاني التي حققت نسبة استماع عالية خلال الفترة الماضية.

كما حققت أغنية عليكي عيون التي طرحها قبل عام، 233 مليون مشاهدة، بينما وصلت أغنية وسع وسع التي طرحها منذ 10 أشهر، 174 مليون مشاهدة، بينما حققت أغنية كل يوم، 101 مليون مشاهدة، وأما أغنية الملوك التي طرحها مع عنبة وزوكش حققت 87 مليون مشاهدة.

الخليج 365

الخليج 365