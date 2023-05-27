خسيت إزاي؟.. محمد ممدوح يفاجئ الجمهور بعد فقدان 16 كيلو من وزنه.. شاهد شكله الآن!

كتب امير فتحي في السبت 27 مايو 2023 09:50 صباحاً - أعلن الفنان المصري محمد ممدوح خلال لقائه في برنامج Et بالعربي عن اهتمامه بصحته بشكل واضح .

أكد الفنان المصري محمد ممدوح أنه اهتم بتطوير نفسه وخاصة اهتمامه بتعديل مخارج الألفاظ قائلًا: “لما حسيت إن فيه مشكلة فعلًا، بدأت أتصرف وساعدتني الدكتورة جيهان النصر”

محمد ممدوح يكشف سبب خسارة وزنه

وأكد “تايسون” أنه خسر وزن لصحته قائلًا: “أنا خسيت لأسباب صحية. لأن سواء كنت تخين أو رفيع، أنا بروح للمخرج وأسأله هل انت متقبلني كدة وموافق أقدم الشخصية كدة؟ يقولي أه”.

وكان الفنان محمد ممدوح ، قد أعلن فى تصريحات إعلامية سابقة، أن كلمة السر فى تمكنه من إنقاص الوزن فى وقت قياسي هى اتباع رجيم الماء حيث فقد 16 كيلو فى أسبوعين .

انتقادات محمد ممدوح بسبب صوته

في حوار سابق، تحدث الفنان محمد ممدوح عن تعرضه لانتقادات بسبب صوته ومخارج ألفاظه في فترة من الفترات، وأشار إلى أنه لا ينزعج من النقد، وأن النقد الذي وجه إليه كان بناءً واستفاد منه وعلاجه في النهاية.

أكد الفنان المصري أنه ضد التجاوز والهجوم العنيف على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنه يدير حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مكتب يديرها. وأعرب عن سعادته بالعمل مع الفنانة ريهام عبدالغفور، وتمنى العمل معها في المستقبل.

أحدث أعمال محمد ممدوح

من ناحية أخرى، يعيش محمد ممدوح حالة من النشاط الفني بعدما شارك في ماراثون رمضان 2023 المنقضي بمسلسل “رشيد”، وحقق من خلاله نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وتدور أحداثه حول جريمة قتل يُتهم فيها محمد ممدوح، في إطار من الإثارة والتشويق، حيث تخون ريهام عبد الغفور زوجها، خلال أحداث المسلسل، وتتحول إلى شخصية أخرى مختلفة تماماً عنها.

ويضم العمل مجموعة من الفنانين، بينهم: ريهام عبد الغفور، خالد كمال، صلاح عبد الله، حسن مالك، محسن منصور، سيد رجب، هالة صدقي…، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج مي ممدوح.

فيلم “السرب”

يُذكر أن الفنان محمد ممدوح ينتظر عرض “فيلم السرب” من بطولة أحمد السقا، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى.

ويستعرض العمل بطولات الجيش المصري، ويشارك في بطولته: دياب، نيللي كريم، وقصي الخولي، والعديد من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، أحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم “وش في وش”

هذا وقد عاد الفنان محمد ممدوح ليواصل تصوير فيلمه الجديد “وش في وش“، والذي تشاركه بطولته أمينة خليل.

ويجسد محمد ممدوح دور مهندس خلال أحداث العمل، والتي تدور في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حول المشاكل الزوجية، والتي يعاني منها ممدوح وأمنية خليل كزوجان وتتوالي الأحداث.

العمل من بطولة: محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، حمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، والعمل من إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، ومشرف عام كريم الميهي، وإخراج وليد الحلفاوي.

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