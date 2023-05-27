شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد موهبة فاتن حمامة فى التصوير.. بذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن التمثيل ليست الموهبة الوحيدة التى كانت تتمتع بها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، حيث كانت تهوى التصوير الفوتوغرافى. وبمناسة ذكرى ميلادها التى توافق اليوم، السبت، ظهرت سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فى عدد من الصور النادرة التى جمعتها بابنتها نادية التى أنجبتها من زوجها المخرج عز الدين ذو الفقار، وهى تعلمها فن التصوير، ويتبادلان التقاط الصور التذكارية.

















وُلدت فاتن حمامة في 27 مايو عام 1931 والدها أحمد حمامة كان يعمل موظفًا في وزارة التربية، وكانت والدتها ربة منزل، لديها شقيقان هما: منير ومزهر، وشقيقتها ليلى، وعندما كانت في السادسة من عمرها، اصطحبها والدها إلى المسرح لمشاهدة فيلم من بطولة آسيا داغر، تأثرت فاتن حمامة بالممثلة وأدائها بشكل عميق وقررت أن تسعى لدخول مجال التمثيل، وسرعان ما عُرضت على المخرج محمد كريم الذي كان يبحث عن طفلةٍ من أجل فيلمه يوم سعيد وتم اختيارها لأداء الدور وكان أداؤها محبوبًا من قبل الجمهور.

ظهورها التالي كان في فيلم "رصاصة في القلب" الذي صدر في عام 1944، كان الفيلم يتحدث رجل يحب النساء ويقع في حب حبيبة صديقه ثمّ شاركت في فيلمها الثالث عام 1946م وكان بعنوان "دنيا" وهو الفيلم الثالث مع المخرج ذاته، وفي العام نفسه التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية لتدرس التمثيل على نحو أكاديمي.

قدمت فاتن حمامة ما يقرب من 100 عمل فنى بين السينما والدراما، وكانت السينما هي الأبرز بالنسبة ومن أشهر أفلامها "ظلموني الناس " عام 1950، "وداعا يا غرامي " عام 1951، "من عرق جبيني" عام 1952، "عبيد المال" عام 1953، "موعد مع السعادة" عام 1954، "أيامنا الحلوة" عام 1955، "موعد غرام" عام 1956، "لن أبكى أبداً" عام 1957، :سيدة القصر" عام 1958، "دعاء الكروان" عام 1959، "نهر الحب" عام 1960.

ومن أفلامها المهمة أيضاً "لن أعترف" عام 1961، "لا وقت للحب" عام 1963، "حكاية العمر كله" عام 1965، "شيء في حياتي" عام 1966، "الحب الكبير" عام 1968، "إمبراطورية ميم" عام 1972، "حبيبتي" عام 1974، "أريد حلاً" عام 1975.، "أفواه وأرانب" عام 1977، "ولا عزاء للسيدات" عام 1979، "ليلة القبض على فاطمة" عام 1984 وغيرها من الأفلام، وفى الدراما التليفزيوية قدمت فاتن حمامة مسلسلين فقط هما "ضمير أبلة حكمت" عام 1991، "البرارى والحمول" عام 1987،