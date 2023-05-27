شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف هانى سرحان يحتفل بخطوبته على الفنانة بسمة داود فى جو عائلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل مساء اليوم فى السابعة مساء اليوم السبت المؤلف هانى سرحان بخطوبته على الفنانة بسمة داود في جو عائلى بمنزل العروسة، حيث يحضر بعض أصدقاء هانى وبسمة، حيث من المقرر أن يكون حفل الزفاف في أواخر العام على أقصى تقدير.



هانى سرحان وبسمة داود

آخر أعمال بسمة داود مسلسل حكايات جروب الدفعة مع الفنانة شيرى عادل، والمكون من 15 حلقة، وعرض الفترة الماضية، "حكايات جروب الدفعة" بطولة شيري عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، بسمة داود، أحمد ماجد، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام.

أما آخر أعمال المؤلف هانى سرحان مسلسل "حرب" بطولة النجم أحمد السقا، وشارك في بطولته النجم محمد فراج وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى، كما قدم هانى سرحان مسلسل "سوق الكانتو" بطولة النجم امير كرارة والنجمة مى عز الدين، وإخراج حسين المنباوى.