شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج شريف عرفة يرقص مع مصطفى قمر في حفل زفاف ابنته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المخرج شريف عرفة بحفل زفاف ابنته فاطيمة، وأحيا حفل الزفاف النجم مصطفى قمر، وذلك وسط حضور العديد من نجوم الفن والمشاهير، وتبادل المخرج شريف عرفة ومصطفى قمر وصلات الرقص.

وتألق مصطفى قمر في الحفل بغناء العديد من أشهر أغانيه وقد صعد إلى مسرح الحفل على أغنية "جت تصالحني" ثم قدم العديد من أشهر أغانيه ومنها "السود عيونه" و"حبيب حياتي" و"الليلة دوب" و"منايا" و "لسه حبايب" و"سكة العاشقين" وغيرها العديد وسط أجواء من الفرح والبهجة بين الحضور والعديد من نجوم الفن والمشاهير .















































