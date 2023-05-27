شكرا لقرائتكم خبر عن ليندسى لوهان تستعرض حملها خلال إجازتها فى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقضى النجمة الأمريكية ليندسى لوهان إجازتها الصيفية فى منتجع فاخر فى سلطنة عمان، تزامنًا مع اقتراب موعد ولادتها، حيث شاركت لوهان جمهورها عبر حسابها على "إنستجرام" عدة صور من إجازتها الصيفية فى عُمان، ظهرت فى إحداها مستلقية على كرسى التشميس البرتقالى، مرتديةً لباس سباحة أسود مؤلف من قطعة واحدة ظهر فيه تكور بطنها واضحًا.



لوهان برفقة زوجها

وأعرب محبو لوهان عن سعادتهم لقضائها وقتا ممتعا، كما أشادوا بجمالها وبريقها واصفين إياها بـ "المذهلة والرائعة ".



لوهان تستعرض حملها

كشفت المغنية ليندسى لوهان عن حملها الأول من زوجها الإماراتى بدر شماس، وذلك بواسطة صورة لبدلة طفل حديث الولادة بيضاء مكتوب عليها كلمة "قريبا"، فى إشارة لاقتراب ولادتها، عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، وذلك بعدما احتفلت بزواجها فى شهر يونيو الماضى بصورة لها مع زوجها حيث تغزلت فيه آنذاك.



لوهان تقضي اجازة في عمان

أيضًا شاركت ليندسى لوهان وزوجها بدر شماس متابعيهما فى نهاية العام الماضى صورة وهما يقفان معًا أمام شجرة عيد الميلاد البيضاء التى تزين منزلهما عشية عيد الميلاد، وفقًا لموقع "ديلى ميل".

وكانت نجمة Freaky Friday قد شاركت اللقطات اللطيفة مع 11.9 مليون متابع على إنستجرام، وعلقت على المنشور "Merry Christmas Everyone!"

وبدت ممثلة The Mean Girls جميلة فى بلوزة من الساتان الأخضر وشعرها الطويل البنى على كتفيها، ولمسة من المكياج، ولون أحمر الشفاه، فمنذ أن توقفت عن تقديم الأعمال الفنية فى أبريل، تعيش الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا وزوجها الوسيم فى الخارج.