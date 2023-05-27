شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل تتألق على السجادة الحمراء فى مهرجان كان وسط نجوم هوليود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الفنانة أمينة خليل الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الدولي 2023، وظهرت أمينة خليل مرتدية فستانًأ كلاسيكيًا بسيطًا، يجمع بين الأبيض الأسود، حيث تألقت أمينة على السجادة الحمراء وسط نجوم العالم، وظهرت أمينة خليل على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الدولي 2023 برفقة المخرجة ومديرة التصوير هيا خيرت، التي كرمها المهرجان بجائزة تشجيعية ضمن فعالياته.

وتنتظر أمينة خليل عرض فيلم "شماريخ" والمقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته النجمة آسر ياسين وعدد من الفنانين، إخراج عمرو سلامة، كما قدمت أمينة خليل مسلسل "الهرشة السابعة" في رمضان الماضى .