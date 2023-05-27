شكرا لقرائتكم خبر عن سيلين ديون تلغى جولتها الغنائية بسبب سوء حالتها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المغنية العالمية سيلين ديون، إلغاء حفلاتها الـ40 التى كانت ستحييها فى أوروبا هذا العام وصولاً لشهر أبريل من عام 2024، لأسباب صحية.

ونشرت ديون عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، بياناً، أكدت من خلاله أنها تبذل جهداً كبيراً لاستعادة قوتها، لكن الحفلات ستكون "بغاية الصعوبة" عليها، لذلك فضّلت أن تلغى كل شيء فى الوقت الراهن، مشيرة إلى انتظارها لتصبح قادرة على الوقوف مجددا أمام الجمهور على المسرح.

وأرفقت ديون البيان بتعليق وجهت من خلاله رسالة اعتذار لجمهورها، مؤكدة أن إلغاء حفلاتها "سيكسر قلبها"، لكنه القرار الأفضل، كما وعدتهم أنها لن تستسلم للمرض.



سيلين ديون

وكتبت الفنانة: "بخيبة أمل كبيرة، نعلن اليوم إلغاء جولة المرأة الشجاعة العالمية، أنا آسفة جداً لإحباط آمالكم جميعاً مرة أخرى، أنا أعمل بجد لاستعادة قوتي، لكن التجول على المسارح قد يكون صعباً للغاية حتى عندما تكون بصحة جيدة 100%".

وأضافت: "ليس من العدل أن نستمر فى تأجيل العروض، وعلى الرغم من أن ذلك يكسر قلبي، فمن الأفضل أن نلغى كل شيء الآن حتى أكون جاهزة حقا للعودة إلى المسرح مرة أخرى".



سيلين ديون من إحدى حفلاتها

واختتمت ديون منشورها موجهة وعدا لجمهورها أنها لن تستسلم بسبب مرضها، معربة عن اشتياقها لهم، كما أكدت أنه سيتم رد أموال التذاكر التى تم شراؤها للتواريخ الملغاة، لذلك عليهم التوجه لنقطة البيع الأصلية.

وتأتى هذه الأخبار بعد فترة طويلة من إعلان سيلين ديون إصابتها بمرض عصبى نادر غير قابل للعلاج، ما اضطرها لتأجيل حفلاتها بشكل متكرر.