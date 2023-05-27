شكرا لقرائتكم خبر عن مراد مصطفى: سعيد بجائزة النقاد وفخور بتواجد السينما العربية فى كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج مراد مصطفى، كواليس مشاركته في مهرجان كان السينمائى وحصول فيلم "عيسى" على جائزة "رايل الذهبية" بمسابقة أسبوع النقاد، وقال مراد مصطفى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سعيد جدًا بحصول الفيلم على الجائزة فهى تمنح من قبل 100 ناقد وهذا يجعل لها مصداقية أكبر ومن ناحية أخرى فخور بتواجد السينما العربية بمهرجان كان هذه الدورة".

وعن هل كان هناك تخطيط بأن يشارك بالفيلم فى مهرجان كان، قال المخرج مراد مصطفى: "لم نخطط لشيء ولكن جدول التصوير والانتهاء منه كان مناسبًا لتقديم الفيلم لمهرجان كان السينمائى".

وعن مشاركة الفيلم بمهرجان كان وردود الفعل هناك قال مراد مصطفى: "الفيلم عرض مرتين والانطباعات كانت مبهرة جدًا وقاعة السينما كانت مليئة بالجمهور حيث تم حجز التذاكر كلها قبلها بأيام وكانت ردود الفعل إيجايبة جدًا".

وعن توقعه بالفوز قال مراد مصطفى: "التوقع بالفوز أمر صعب فانت لا تعرف أبدًا ذوق لجان التحكيم والنقاد ولكن ردود الفعل الإيجابية كانت تجعلنا مطمئنين".

وعن كواليس العمل قال المخرج مراد مصطفى: "كواليس الفيلم كانت جيدة جدا لاننا فريق عمل متفاهم وهذا هو رابع فيلم نعمل عليه سويا فاغلب افراد الفريق متفاهمين مع بعضهم البعض".

وفاز الفيلم القصير "عيسى" للمخرج مراد مصطفى بجائزة "رايل الذهبية" وذلك في إطار منافسته بمسابقة أسبوع النقاد والتي تنطلق ضمن فعاليات الدورة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي.

وتُمنح هذه الجائزة لأفضل فيلم قصير في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي، وذلك بعد تصويت لجنة تحكيم خاصة مكونة من مئة عضو وناقد سينمائي، ويعد من أشهر المخرجين الذين حصلوا على هذه الجائزة المرموقة من قبل هم المخرج المكسيكي "اليخاندرو جونزاليس إناريتو" والمخرجة الفرنسية "جوليا دوكورنو".

كما اختار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فيلم عيسى للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة وذلك في الدورة الـ 45 من المهرجان والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 15 وحتى 24 نوفمبر هذا العام.

ويتتبع الفيلم القصير قصة عيسى، وهو مهاجر أفريقي في مصر يبلغ من العمر 17 عامًا، يحاول أن يسابق الوقت بعد حادث عنيف لإنقاذ أحبائه مهما كلفه الأمر.

ويقوم ببطولة الفيلم كيني مارسيلينو وكنزي محمد، مدير تصوير مصطفى الكاشف، مونتاج محمد ممدوح، سيناريو مراد مصطفى وسوسن يوسف، ومن إخراج مراد مصطفى.











