شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن حمامة "حب العمر" لـ لورانس العرب عمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "سارق قلوب نساء العالم" هكذا وصفت هوليوود عمر الشريف، فكانت النساء على اختلاف جنسياتهن يهمن فى حب لورانس العرب، إلا أن قلبه لم يسكنه إلا امرأة واحدة هى النجمة فاتن حمامة، فيقول عمر الشريف، فى أحد لقاءاته: "لا أنكر أننى وقعت فى غرام نجمات أفلامى لبعض الوقت، مثل آفا جاردنر وإنجريد برجمان وباربرا سترايسند وأنوك إيميه، لكن ذلك كان مجرد إعجاب فى النهاية، ولم يتحوّل إلى الحب الحقيقى الصادق".

ورغم كل هذه العلاقات النسائية فى حياة عمر الشريف إلا أنه وصفهن كلهن بالكومبارسات وظلت فاتن حمامة قصة الحب الحقيقية التى ملكت قلبه، إذ كشفت الفنانة سميرة عبد العزيز، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ذكرياتها مع الفنانين الكبار عمر الشريف وفاتن حمامة، وقالت إنها قابلت لوانس العرب فى باريس بعد تصوير مسلسل "حنان وحنين" وبمجرد أن عرف قربها وصداقتها بفاتن حمامة، قال لها: "لا تعالى نقعد نتكلم بقى".

وأضافت سميرة عبد العزيز، أن عمر الشريف كان يحب أن يستمع إلى أخبار الفنانة فاتن حمامة حتى بعد مرور سنوات على انفصالهما، وحين سألته عن أكثر امرأة أثرت فيه، أجابها: "فاتن حمامة" فتعجبت وقالت: كيف ذلك وقد دخلت فى علاقات مع سيدات أجانب من مختلف البلاد، فقال لى: "كل دول كومبارسات، لكن فاتن حمامة حب عمرى".

وأضافت أن عمر الشريف قال لها إن لم تكن فاتن حمامة قد تزوجت، لذهبت إليها وقبلت قدمها وطلبت منها أن تعود لى مرة أخرى، مضيفة أنها عندما قابلت فاتن حمامة وأخبرتها بما حدث قالت لها: "ملناش دعوة" لأنها كانت تحترم زوجها جدًا.