محافظ جنوب سيناء: نستهدف إطلاق مهرجان ثقافى فنى فى نويبع

القاهرة - سامية سيد - افتتح اليوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السوق التجاري السياحي بمدينة نويبع، بحضور عدد من قيادات المحافظة، وقال فودة إن المنطقة متنفس حضاري وسياحي جديد، لأنها تفتح مجالات وفرص عمل للسياحة حياة لمدينة نوبيع.

وأكد اللواء خالد فودة خلال الافتتاح أن نوبيع ستحذو حذو طابا في إقامة حفلات ومهرجانات فنية وغنائية، مؤكدًا أنه يدرس حاليًا إقامة مهرجان كبير في الأشهر المقبلة، مع التشجيع على استغلال المناظر الطبيعية في صناعة الأفلام بعد الحصول على التصاريح اللازمة للتصوير.

وتزامن افتتاح السوق مع خطة طموحة للتنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة لتطوير القطاع السياحى وتعزيز العائدات السياحية وتنمية شبه جزيرة سيناء بما فيها نوبيع وطابا وسانت كاترين ودهب، ويعمل الخبير السياحي عماد الطرابيشى والذى ساهم فى السنوات السابقة فى وضع مدينة طابا سابقا ونوبيع حاليا على الخارطة السياحية بإعادة هيكلة التشغيل و التجديدات لاستقبال السياح والعمل على مجموعة حفلات ومهرجان فني غنائي موسيقي خلال الأشهر المقبلة.

وشهدت الاحتفالية عروض الفنية والموسيقية ومن المخطط البدء فى إقامة مجموعة من الأحداث والحفلات مع بداية موسم الشتاء بباقة من اكبر الفنانين والنجوم المصريين والعرب والأجانب خلال خطة طويلة الأجل لجعل مدينتى نوبيع وطابا مقصداً للسياحة العالمية ومنارة الحفلات الموسيقية فى خليج العقبة.