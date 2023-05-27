شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تطرح أحدث أغانيها "أنت الأصيل" بتوقيع بلال سرور وصابر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة كارمن سليمان أحدث أغانيها التي تحمل اسم "أنت الأصيل" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر الغنائي صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أماديو، وميكس طاهر صالح، وماستر ماهر صلاح، وإنتاج زوجها الملحن والمطرب مصطفى جاد.

وتقول كلمات أغنية أنت الأصيل: "أنت الأصيل اللي فاضللي بعد أمّا صفصفت الهوجة وأنت الوحيد اللي فاهمني ودماغنا على نفس الموجة عندك جمال مهما بدوّر الدنيا مبقتش تجيبه وعليك حنان الله الله عليك حنان الله ينوّر شغل المعلّم لحبيبه ومين يعلّي عليك يا سيدي ده أنا لو كنت راسماك بايدي لا كنت أزوّد.. ولا أجوّد صدفتنا عملتلي سعادة فقلت أشوفك مرة كمان المرة فجأة بقت عادة والعادة اهي قلبت إدمان أصل أنت من أول بصّة سحرك ميتقاللوش لأه دخلت قلبي واديك لسّه دخلت قلبي واديك لسّه عمّال بتعلى وتترقّى ومين يعلّي عليك يا سيدي ده أنا لو كنت راسماك بايدي لا كنت أزوّد.. ولا أجوّد ميزان حياتي وتمامي عندك طب انت فكرك استغنى عنك لا عندي نية ولا امكانية.

كانت قد طرحت الفنانة كارمن سليمان أغنية "يا جمالك"، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع Novo ، Issa and Assouad ومن إخراج Dashyooo أما الهندسية الصوتية فلماهر صلاح.

وظهرت كارمن سليمان فى الكليب بـ لوك جديد يتناسب مع شكل الأغنية وتوزيعها الموسيقى الشبابى ومختلف عما سبق وقدمته كارمن.

أغنية "يا جمالك" هى الأولى من مجموعة أغنيات تطرحها كارمن سليمان واحدة تلو الأخرى. وكانت كارمن سليمان قد نشرت فيديو من الاستوديو أثناء تسجيل أغنية "يا جمالك"، لتكشف عن جزء منه.