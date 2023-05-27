شكرا لقرائتكم خبر عن "البغددة" أول تعاون لجوزيف عطية مع عزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المطرب اللبناني جوزيف عطية تجربة غنائية جديدة باللهجة المصرية والتي تعيده للجمهور المصرى حيث يتعاون مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي للمرة الأولى.

وانتهى جوزيف مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "البغددة" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي للموزع وسام عبد المنعم.

وطرح اليوم التيزر الدعائي الاول للأغنية عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ومن المقرر طرحها خلال أيام على كل المنصات الموسيقية المختلفة واليوتيوب.

يذكر أن عطية قد طرح مؤخرًا أغنية "كون" من كلمات رامي شلهوب وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين، والأغنية تم تصويرها تحت قيادة المخرج سامي بساط في أجواء رومانسية، فيما كانت آخر أغنيات جوزيف باللهجة المصرية بعنوان "وحداني" وهي ن كلمات أخو مريم وألحان محمد رحيم وتوزيع موسيقي جمال ياسين.