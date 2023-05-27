شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعى.. راجح داود: الفن علاقة بشرية.. ناير ناجى: ما حدش يقدر يخترع الروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الإعلامية منى الشاذلى كلا من المايسترو ناير ناجى والمؤلف الموسيقى راجع داوود، ضيفين على برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc.

وأعرب "ناجي" خلال اللقاء عن سعادته بمشاركة داوود فى عمل أوبرا دون جيوفانى فى مكتبة الإسكندرية خلال الأيام الماضية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وطرحت الإعلامية منى الشاذلى إشكالية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعى فى الموسيقى، وضربت بالملحن عمرو مصطفى مثلا حين أقدم على استحضار صوت أم كلثوم على لحن من ألحانه قبل أن يعلن تراجعه.

وعلق الموسيقار راجح داود إن تجربة الذكاء الاصطناعى فى الموسيقى النوع موجودة منذ 15 سنة ، وكلها تجارب تخضع لحكم التاريخ، فمثلا أم كلثوم موجودة بيننا رغم وفاتها فى سبعينيات القرن الماضى، فى الوقت ذاته عشرات كانوا معاصرين لها ومع ذلك لم ينالوا نفس الشهرة .

وتابع داود: "أنا شخصيا معملش تجربة زي دي، حتى الهيلوجرام مش بحبه، الفن بالنسبة لى علاقة البشر بالبشر، والعنصر الإنسانى لن ينتهى".

وعاد وعلق داود: "التعليم والإعلام لا يهتم على مدار سنوات بالفنون ، وتنمية مشاعر جمهور المشاهدين"