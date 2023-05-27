شكرا لقرائتكم خبر عن المؤلف هانى سرحان والفنانة بسمة داود يحتفلان بخطبتهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل المؤلف هانى سرحان والفنانة بسمة داود بخطبتهما فى جو عائلى بمنزل العروس، إذ يحضر بعض أصدقاء هانى وبسمة المقربين بجانب عائلتهما.



خطوبة هانى سرحان وبسمة داود



خطوبة هانى سرحان وبسمة داود



خطوبة هانى سرحان وبسمة داود

يذكر أن أحدث أعمال المؤلف هانى سرحان مسلسل "حرب" بطولة النجم أحمد السقا، والنجم محمد فراج وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجى، كما قدم هانى سرحان مسلسل "سوق الكانتو" بطولة النجم أمير كرارة والنجمة مى عز الدين، وإخراج حسين المنباوى.

بسمة داود هى فنانة شابة بدأت مشوارها الفنى فى مسلسل ملوك الجدعنة والذى نافست به فى موسم رمضان 2021، ونالت بسمة داود ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها إيجار قديم، ومسلسل مشوار الونش على منصة Watch It وأحدث أعمالها مسلسل حكايات جروب الدفعة.