شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان الطبول فى دورته العاشرة بحضور وزيرة الثقافة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الدورة العاشرة من المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية، برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح، مؤسس المهرجان، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

ويبلغ عدد المشاركين في دورات المهرجان أكثر من 160 دولة وأكثر من 260 فرقة من مختلف ثقافات العالم جاءوا إلى مصر لتقديم إبداعاتهم في حوار فني بديع بين الحضارات المختلفة، حيث يشارك في المهرجان كم من الفرق المتنوعة، منهم من جاء من خلال العلاقات الثقافية الخارجية واخرى لفرق بعض الجاليات المقيمة في مصر لتقديم تراث دولهم، بالإضافة لفرق البيت الفنى للفنون الشعبية.

الفرق المشاركة هي اليونان والمكسيك والهند و سريلانكا وجنوب السودان وبنجلاديش واليمن واندونيسيا و فلسطين والجزائر و مصر وخلال المهرجان سيتم تكريم بولادبولبول أغلو"اذربيجان"، والدكتورة علياء شكري "مصر"، على فاركاتوري "مالي"، شاوكونغ "الصين"، متحف الطبول "اليابان".

والأماكن التى سوف يقام بها المهرجان، هى: مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالحوض المرصود، مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) بمصر الجديدة، وبيت السناري.